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Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

31.12.2021 10:01

Van'da polis ekiplerince 2021 yılında düzenlenen operasyonlarda 5 ton 790 kilo 856 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van'da polis ekiplerince 2021 yılında düzenlenen operasyonlarda 5 ton 790 kilo 856 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte önceki yıllarda olduğu gibi 2021'de de uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmadı.

Dedektör köpeklerin yardımıyla ev ve araçların en gizli yerine saklanan uyuşturucuyu bulan, kaçakçıların kullandığı yöntemleri deşifre eden narkotik ekipleri, 1 Ocak-30 Aralık tarihlerinde 5 ton 295 kilo 508 gram eroin, 192 kilo 196 gram esrar, 278 kilo 202 gram sentetik uyuşturucu, 22 kilo 651 gram afyon sakızı, 2 kilo 299 gram kokain ile 832 bin 105 sentetik hap ele geçirdi.

Bu dönemde 467 operasyon düzenleyerek kaçakçılara ağır darbeler vuran ekiplerce gözaltına alınan 697 kişiden 311'i tutuklandı, 386'sı hakkında da adli kontrol kararı uygulandı.

"Güvenlik duvarı kaçakçıların işini zorlaştırıyor"

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Muhsin Dumlupınar, AA muhabirine, uyuşturucu satışı ve naklinin engellenmesi için narkotik polislerinin gece gündüz fedakarca görev yaptığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması ve sınır kapıların açılmasıyla kaçakçıların faaliyetlerinin de bunlara paralel arttığını belirten Dumlupınar, uyuşturucuyla mücadeleyi aynı kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Bu yıl 5 ton 790 kilo 856 gram uyuşturucu ele geçirerek önemli bir başarı sergilediklerini dile getiren Dumlupınar, şöyle konuştu:

"İran sınırında güvenlik duvarının yapılma çalışmaları devam ediyor. Bu, kaçakçıların işini zorlaştırıyor. Sadece kaçakçılık değil, bunun yanında göçmen ve benzeri kaçakçılığın yapılmasına engel teşkil edeceğini düşünüyorum. Ekiplerin başarısında narkotik köpekleri Zeus, Zeyna, Magnum, Thor, Juno, Irmak ve Bobi'nin payı büyük. Hassas burunlu dostlarımızla bu illete 'dur' demeye devam edeceğiz. Uyuşturucuyla mücadelemiz sadece operasyonlarla devam etmiyor. Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun teşvikleri ve öncülüğünde en 'iyi narkotik polisi anne' programında arkadaşlarımız eğitimlerini devam ettiriyor. Her noktada, mahalle, okul, kamu ya da özel kurumlarda uyuşturucuyla ilgili eğitimler veriliyor. Uyuşturucunun zararları hakkında bilgilendirmelerin yapıldığı eğitimler devam edecek."

Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

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Uyuşturucu, Narkotik, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bir yılda 5 ton 790 kilogram uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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