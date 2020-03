Van'da bir yılda 70 bin ton lastik geri dönüşümle üretime kazandırıldı - Son Dakika

Van'da bir yılda 70 bin ton lastik geri dönüşümle üretime kazandırıldı

VAN'da ömrünü tamamlamış lastikler toplanıp, işlemden geçirildikten sonra geri dönüştürülerek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Sanayici Tayyar Düzen, lastiklerle Van ekonomisine yılda 5 milyon lira kazandırıldığını belirterek, "Bir lastik su altında yaklaşık 500 yılda doğaya karışıyor. Bu da çok büyük çevre kirliliğine sebep veriyor. Ama biz yılda yaklaşık 70 bin ton atık lastiği tekrardan üretime kazandırıyoruz" dedi.

Kentte 15 yıldır çalışan sanayici Düzen, yıpranıp, ömrünü tamamlamış olan TIR, kamyon, otobüs ve iş makinelerinin lastikleri yeniden ekonomiye kazandırırken, çevre kirliliğinin de önüne geçilmesine yardımcı oluyor. Van ve Hakkari'de inşaat sektörü, maden ocakları, otobüs firmalarında toplanan lastikler fabrikada 12 ayrı makineden geçirildikten sonra üzeri ilaçla temizlenip fırında 115 derecede pişirilip kaplama yapılarak yeniden satışa hazır hale getiriliyor.

LASTİK KAPLAMADA TÜRKİYE ÇOK GERİDE

Sanayici Tayyar Düzen, yoğun çalışmadan dolayı kısa sürede yıpranıp, çöpe atılan veya kendilerine getirilen lastikleri çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra yenileyip verdiklerini ve iş makinelerinde tekrar kullanılmaya başlandığını söyledi.

Düzen, çevre dostu uygulamalarla yıpranmış lastikleri 12 makinadan elden geçirerek yeniden sıfır hale getirdiklerini belirterek,??Lastik kaplama olarak Türkiye çok çok geridedir. Şu an lastik maliyetlerinin hem yüksek olması sebebiyle kaplamayı cazip hale getirmemiz gerekiyor. Yaklaşık 15 yıldır Van merkez ve ilçelerine bu hizmeti veriyoruz. Bu sektörde Türkiye olarak ne yazik ki istediğimiz yerde değiliz. Avrupa'da her iki kamyon lastiğinden birisi kaplama. Bizde ise maalesef daha yüzde 30'lara varamadık. Maliyet açısından düşündüğümüz zaman çok ciddi rakamlar oluşuyor. Bir çift kamyon lastiği şu an 5 bin TL civarındayken izim yaptığımız kaplama ise yaklaşık 2 bin TL. Aynı zamanda bir yıl garanti veriyoruz. Bu hizmeti 10 personelle bu verirken, aynı zamanda çevre dostu olarak atık lastikleri değerlendiriyoruz" dedi.

VAN EKONOMİSİNE YILLIK 5 MİLYON TL. KATKI SAĞLIYOR

Kaplama olmaya lastikleri de Almanya'ya ihraç ettiklerini kaydeden Düzen, şunları söyledi:

"Ben burada kamyon esnafımıza, filo yöneticilerimize sesleniyorum; lastiklerinizi çöpe atmayın. Getiriniz, çöpe atılan lastikleri biz kaplama yapalım ve tekrardan üretime kazandıralım. Geri dönüşüme kazandırdığımız lastikler, Van ekonomisine yıllık 5 milyon TL fayda sağlıyor. Bir lastik su altında yaklaşık 500 yılda doğaya karışıyor. Bu da çok büyük çevre kirliliğine sebep veriyor. Ama biz yılda yaklaşık 70 bin ton atık lastiği tekrardan üretime kazandırıyoruz. Hem ekonomi, hem çevre kirliliği, hem de maliyet açısından topluma çok faydalı bir iş yapıyoruz. Kaplama olmayan lastikler de geri dönüşümle ayakkabı paspası, parkurlarda, spor alanlarında, parklarda, çocukların oyun bahçelerinde yer taban olarak döşeniyor ve zeminde kullanılıyor. Lastiğin tozunu da Almanya'ya ihraç ediyoruz. Orada araba paspası, ayakkabı topuğu gibi tekrar üretime kazandırılıp kullanılıyor" diye konuştu.