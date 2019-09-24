Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve Müzeler Genel Müdürlüğüyle Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) işbirliğinde Van Urartu Müzesinde "Bir Zamanlar Selçuklu" adlı sergi açıldı.



Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü ve GAKSA işbirliğinde açılan sergide, Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış sultan, hanım sultan, bani, ilim ve bilim insanlarının şahsiyetlerini anlatan kitre heykeller, yaşantılarını anlatan menkıbe tasviri yağlı boya tablolar, dönemin replika keçe başlıkları ve Konya Olgunlaşma Enstitüsünün hazırlamış olduğu Selçuklu kostümleri yer aldı. Bitlis'in Ahlat ilçesinde yapılan ve Van'da devam eden serginin toplamda 15 ilde yapılması planlanıyor.



Urartu Müzesinde açılan sergiye Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Altuğ, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Van İl Koordinatörü İbrahim Başak, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.



Serginin açılışı sırasında bir konuşma yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez; tarihini bilmeyen, tarihinden güç almayan, tarihinden enerji almayan bir toplumun gelecekte var olmasının mümkün olmayacağını belirtti. Vali Bilmez, "Dolayısıyla gençlerimizin, öğrencilerimizin geçmişlerini öğrenmesine vesile olan bu sergiyi tertipleyen tüm yetkililere, bakanlığımıza, hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Müzemiz bu sene yeni açıldı, müzeyi kazandırmasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyoruz. İşletmesini sağlayan müdürümüze ve ekibine de teşekkür ediyorum. Sergimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.



Sergi açılışının ardından GAKSA Başkanı Işın Fırat, sergiyle ilgili protokole bilgi verdi.



Öte yandan, 200'e yakın eserin bulunduğu serginin 28 Eylül tarihine kadar açık olacağı belirtildi. - VAN