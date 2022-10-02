Van Gölü'nde oluşan adacıklarda bisiklet sürerek su seviyesinin düşmesine dikkat çektiler - Son Dakika
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Van Gölü'nde oluşan adacıklarda bisiklet sürerek su seviyesinin düşmesine dikkat çektiler

02.10.2022 13:49
Van Gölü'nde oluşan adacıklarda bisiklet sürerek su seviyesinin düşmesine dikkat çektiler

Van'da bisiklet tutkunları, su seviyesindeki düşüşe dikkati çekmek amacıyla Van Gölü'nün kıyılarında oluşan adacıklarda bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Van'da bisiklet tutkunları, su seviyesindeki düşüşe dikkati çekmek amacıyla Van Gölü'nün kıyılarında oluşan adacıklarda bisiklet sürdü, yürüyüş yaptı.

Masmavi suları, eşsiz koyları ve doğal güzellikleriyle bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olan Van Gölü'nde, küresel iklim değişikliği ve yağışların azalmasıyla oluşan kuraklık sonucu su seviyesindeki düşüş sürüyor.

Metrelerce çekilmenin yaşandığı Van Gölü'nün kıyılarında, eski yapılar ve araziler tekrar su yüzüne çıkarken, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yerleşkesindeki sahilde küçük adacıklar oluştu.

Bisiklet tutkunları da Van Gölü'ndeki çekilmeye ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla çekilmenin yaşadığı bölgeye giderek suyun sığ olduğu bölgeler ile adacıklarda bisiklet sürdü.

Üniversitedeki öğrenciler de suyun sığ olduğu bölgelerde yürüdü, fotoğraf çektirdi.

"Suyun çekildiği bölgelerde bisiklet sürdük"

Arkadaşları ile göl üzerinde bisikletle gezen Erkan Kumrioğlu, AA muhabirine, göldeki çekilmenin boyutunun her geçen gün arttığını söyledi.

Üniversite sahilinde de çekilmenin yaşandığını anlatan Kumrioğlu, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün çekilmesine ve küresel ısınmaya dikkati çekmek amacıyla bisiklet etkinliği düzenledik. Van Gölü sahilinde bisiklet turunu tamamladık. Suyun çekildiği bölgelerde bisiklet sürdük. Son yıllarda küresel ısınma var ve Van Gölü de çekildi ve adacıklar ortaya çıktı. Kumlar yüzeye daha yakın hale geldi."

Van'a ilk kez geldiğini belirten Serkan Akçan da kenti çok beğendiklerini söyledi.

Van Gölü'nün üniversite yerleşkesindeki sahilin çok güzel olduğunu dile getiren Akçan, göldeki çekilmenin üzücü olduğunu ifade etti.

Gülis Akçan, "Çekilmenin olduğu yerlerde dolaştık, fotoğraf çektirdik." dedi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde oluşan adacıklarda bisiklet sürerek su seviyesinin düşmesine dikkat çektiler - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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