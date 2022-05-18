Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika
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Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada

18.05.2022 13:20

Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kameradaVAN Van'ın Tuşba ilçesinde bisiklete 3 adet ofis sandalyesi yükleyen şahıs trafikte tehlike oluşturdu.

Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada

VAN Van'ın Tuşba ilçesinde bisiklete 3 adet ofis sandalyesi yükleyen şahıs trafikte tehlike oluşturdu.

Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi'ndeki mezarlık yolundan İpek Yolu Caddesi istikametine doğru seyir halindeki bisikletlinin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bisikletin arkasına 3 adet ofis sandalyesi yükleyen şahıs hem kendisini hem de trafiği tehlikeye soktu. Bisikletlinin tehlikeli yolcuğunu telefona kaydedenler ise "Oturma grubunu bisikletin üzerine atmış ve birkaç kez de trafiği tehlikeye attı" dedi.

Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada
Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk kamerada - Son Dakika


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