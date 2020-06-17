Van Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklarının artmasıyla haşere ve zararlı böceklere karşı ilaçlama çalışmalarını artırdı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, zararlı böcekler ve haşereyle mücadele çalışmaları devam ediyor.



Yoğun bir çalışma programına giren Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri, kentteki kaldırım, park ve bahçeleri ilaçlayıp zararlı böceklerden arındırdı.



İlaçlama çalışmalarında insan sağlığına zararı bulunmayan ilaçları kullanan ekipler, özellikle böceklerin üreme alanlarında çalışma yürüttü.