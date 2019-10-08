Son Dakika Haberleri: Van'da "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecek
Son Dakika Güncel Van'da 'Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı' düzenlenecek

Van'da "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecek

2 saat önce

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecek.

Van'da

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından "Bölgesel Hayvancılık Değerlendirme Toplantısı" düzenlenecek.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde üç gün boyunca devam edecek toplantıya Van'ın yanı sıra Muş, Bitlis ve Hakkari'deki üniversiteler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden 280 kişi katılacak.

YYÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semra Demir, 15 Ekim'de başlayacak toplantıda bölgedeki hayvancılık faaliyetleri hakkında tüm konuların ele alınacağını söyledi.

Demir, toplantıda 4 ana başlık üzerinde duracaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Toplantımızda arıcılık, büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği başlıklı konuları konuşup tartışacağız. Bu toplantının bölgede yapılan hayvancılığa, yöre halkına katkı sağlayacağına inanıyorum. Ziraat ve Veterinerlik fakültelerimizin destek verdiği toplantının düzenlenmesine katkı sunan Rektör Prof. Dr. Hamdullah Şevli'ye teşekkür ederim."

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 10:54 Kaynak: AA
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