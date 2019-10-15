Son Dakika Haberleri: Van'da 'Bölgesel Kros Ligi' yarışması
Son Dakika Spor Van'da 'Bölgesel Kros Ligi' yarışması

Van'da 'Bölgesel Kros Ligi' yarışması

1 saat önce

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U-16 ve U-18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1. ayağı Van'da yapıldı.

Van'da 'Bölgesel Kros Ligi' yarışması, System.String[]

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından düzenlenen U-16 ve U-18 Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 1. ayağı Van'da yapıldı.


Türkiye çapında genç yetenekleri keşfeden bir organizasyon olması niteliği taşıyan Bölgesel Kros Ligi'nin Van ayağı tamamlandı. Düzenlenen yarışmalara 10 ilden 124 erkek ve 81'i kız sporcu olmak üzere toplam 205 sporcu katıldı. Yarışmalarda Van Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü U-16 Kız ve U-16 erkek takımları yarı final seçmelerine katılmaya hak kazandı.


Heyecanlı ve çekişmeli geçen yarışmanın yarı finali ise, 2 Kasım 2019 tarihinde Batman'da gerçekleştirilecek. - VAN

Türkiye, Van, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 10:51 Kaynak: İHA
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