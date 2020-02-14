Van'da bomba paniği - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da bomba paniği - Son Dakika

Van'da bomba paniği

7 saat önce

Van'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta nedeniyle kentin en işlek caddesi tamamen boşaltıldı.

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Van'da kaldırıma bırakılan şüpheli çanta nedeniyle kentin en işlek caddesi tamamen boşaltıldı.


Alınan bilgilere göre, kentin en işlek caddesi olan Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Fakiye Teyran Parkı'nın karşısındaki bir banka şubesinin önüne bırakılan şüpheli çanta polisi alarma geçirdi. Çevrede güvenlik önlemi alarak ilk müdahalede bulunan polis ekipleri, ardından tüm caddeyi boşaltarak araç ve yaya trafiğine kapattı. Caddedeki binaların da boşaltıldığı olayda, çantaya kontrollü bir şekilde müdahale edilmesi bekleniyor. - VAN

Cumhuriyet Caddesi, Banka, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 04:19 Kaynak: İHA
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