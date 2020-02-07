Van'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan 3 teröriste hapis cezası - Son Dakika
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Van'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan 3 teröriste hapis cezası

6 saat önce

Van'da 3 yıl önce bombalı saldırı yapacakları ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 teröristten birine müebbet ve 21 yıl, diğerlerine 11 yıl 5 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Van'da bombalı saldırı hazırlığındayken yakalanan 3 teröriste hapis cezası, System.String[]

Van'da 3 yıl önce bombalı saldırı yapacakları ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda yakalanan 3 teröristten birine müebbet ve 21 yıl, diğerlerine 11 yıl 5 ay ile 18 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca, 7 Ocak 2017'de canlı bomba eylemi yapacakları ihbarı üzerine yakalanan R.Y, M.K. ve H.G. hakkında "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "silahlı terör örgütüne üye olmak", "tehlikeli maddelerin izinsiz bulundurulması", "resmi belgede sahtecilik" ve "mala zarar verme" suçlarından açılan davanın karar duruşması görüldü.

Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklarla avukatları hazır bulundu.

Duruşma savcısı İsmail Köker, esas hakkındaki mütalaasında sanıkların atılı suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

Avukatların savunmasını dinleyen mahkeme heyeti, sanıklardan R.Y'ye müebbet ve 21 yıl, M.K'ye 18 yıl, H.G'ye de 11 yıl 5 ay hapis cezası verilmesine hükmetti.

Duruşma salonunda hükmün açıklanması sırasında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atan sanıklar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 11:18 Kaynak: AA
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