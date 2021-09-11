Van'da arazideki 104 kilo eroini 'Irmak' ve 'Magnum' buldu - Son Dakika

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, polisin narkotik köpekler 'Irmak' ve 'Magnum' ile arazide yaptıkları aramalarda 104 kilo 300 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nün haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürpınar'da narkotik köpekler 'Irmak' ve 'Magnum' ile arazide yaptıkları aramalarda, 102 paket halinde toplam 104 kilo 300 gram eroin ele geçirdi. H.Y. ise 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan gözaltına alındı.