Son Dakika Haberleri: Van'da budadığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı
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Van'da budadığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

2 saat önce

Van'ın Özalp ilçesinde budadığı ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.

Van'da budadığı ağaçta mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı, System.String[]
Van'ın Özalp ilçesinde budadığı ağaçta mahsur kalan kişi itfaiye tarafından kurtarıldı.
İlçeye bağlı Emek köyünde oturan Kemal Şahin, budamak için çıktığı kavak ağacında kolundan yaralanınca mahsur kaldı.
Çevredekilerin yardımına rağmen ağaçtan inemeyen Şahin'in kurtarılması için itfaiye ekibine haber verildi.
Köye gelen itfaiye aracı yolun dar olması nedeniyle Şahin'in mahsur kaldığı bahçeye giremedi.
Köylülerin bahçe duvarını yıkarak yol açmasının ardından ağaca yanaşabilen itfaiye ekibi Şahin'i kurtardı.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Şahin, Özalp Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 05:46 Kaynak: AA
Kemal Şahin, Özalp, Van, İtfaiye, Güncel
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