Van'da buğdayda 85 bin ton rekolte bekleniyor

Van'da yaklaşık 580 bin dekarda ekimi yapılan buğdaydan 85 bin ton rekolte hedefleniyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nin önemli hayvansal ve tarımsal üretim merkezlerinden Van'da, üreticiler bu yıl tarlalarından yüksek buğday verimi bekliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de üretimde durgunluğun yaşanmaması ve tarım sektörünün zarar görmemesi için başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında kentteki 750 çiftçiye 2 ay önce yüzde 75 hibeyle 364 ton sertifikalı yazlık buğday tohumu desteği verdi.

Destekten yararlanan çiftçilerin traktörlerle sürdükleri tarlalara ektiği buğday tohumu, yağmurlarla filiz verdi.

Buğday tohumlarının filizlenmesiyle kentteki buğday tarlaları yeşile dönüştü.

Kent genelinde geçen yıl 570 bin dekarda gerçekleştirilen ekimde, kuraklık nedeniyle 40 bin ton buğday hasadı yapıldı. Bu yıl 580 bin dekara ekilen buğdaydan 85 bin ton rekolte bekleniyor.

"Bereketli bir sezon bekliyoruz"

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, kentte geçen yıl etkili olan kuraklığın ardından bu yıl yağışların beklenenden yüksek seviyede olmasının çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

Çiftçilere hem tarım hem de hayvancılık konusunda güçlü desteklerde bulunduklarını belirten Görentaş, şunları kaydetti:

"2 milyon lira bütçe ayırdığımız Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı kapsamında 750 çiftçiye 2 ay önce 364 ton yazlık buğday tohumu desteği verdik. Tohumlar filizlendi. Bereketli bir sezon bekliyoruz. Çiftçilerimiz tarla başında sulama yapıyor. Tarlalarda görüldüğü gibi buğday çıkışları gayet güzel. Bir iki hafta sonra buğdayın boyunda artış olacak. İlimizde buğday ekimini daha da artırmayı hedefliyoruz."

Kentin geçen yıl etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendiğini anlatan Görentaş, şöyle devam etti:

"Bölgemiz bu yıl güzel bir yağış aldı. Yağışların etkisiyle tarımsal verimde muhakkak bir artış olacak. Çiftçilerimiz zor şartlarda üretim yapıyor. Biz de imkanlarımız dahilinde sürekli destek veriyoruz. Çiftçilerimiz umutla bekliyor. Bu umudu canlı tutmak adına Tarım ve Orman Bakanlığı, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi sürekli destek veriyor, üretimi teşvik etmeye çalışıyor. Vatandaşlarımızın arazilerini boş bırakmamalarını istiyoruz. Üretim yapmakta zorlanan çiftçilerimizin yanındayız, onlara her türlü desteği veriyoruz."

"Çiftçiler olmazsa dünya aç kalır"

Gürpınar Ziraat Odası Başkanı Faruk Şamiloğlu da yüzölçümü bakımından Türkiye'nin en büyük ilçelerinden biri olan Gürpınar'da bu yıl iklim koşullarının olumlu seyretmesinin üreticilere bereketli bir yıl için umut olduğunu dile getirdi.

İlçe genelinde yaklaşık 90 bin dekarlık alana buğday ekildiğini aktaran Şamiloğlu, şunları söyledi:

"Bu sene artan yağmur ve kar yağışıyla birlikte inşallah iyi bir verim alacağız. Karamsar değiliz. Devletimiz tarafından ilçemizdeki çiftçilere 13 ton buğday tohumu hibe edildi. 15 mahalleden 35 çiftçi bu destekten faydalandı. Buğday üretiminden güzel bir verim bekliyoruz. Ziraat Odası olarak buğday hasadında da çiftçilerimize tarım aleti, makina ve ekipman desteğinde bulunacağız. Tarım danışmanımızla her zaman üreticilerimizin ve çiftçimizin yanındayız. Ekiplerimizle sürekli sahadayız. Çiftçilerimize tarımsal üretim, sulama, tohumlama, gübreleme konularında bilgiler veriyoruz. Çiftçiler olmazsa dünya aç kalır. Bunu salgın döneminde gördük. Dolayısıyla çiftçiliğe, tarım ve hayvancılığa daha çok önem verilmesi gerekiyor. Bunlar yapıldığında hem il hem de ülke ekonomileri daha çok kalkınır."

"Tohumlar filizlendi"

Tuşba ilçesine bağlı Göllü Mahallesi'ndeki 1200 dönüm alana buğday eken Ömer Sidal da devletten hibe aldığı tohumlar sayesinde tarlalarının boş kalmadığını kaydetti.

Geçen yıl etkili olan kuraklıktan olumsuz etkilendiklerini anımsatan Sidal, "Şu an buğdayın görünüşü güzel. Her yıl yaklaşık 500-600 ton saman stok eder, satardım. Geçen yıl yem hariç 150 bin lira saman aldım. Bölgemiz bu yıl güzel yağışlar aldı. Umutluyuz. Bereketli bir yıl bekliyoruz. Bizlere destek veren devletimizden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.