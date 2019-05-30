Van'da bulunan 2 EYP imha edildi
21 dakika önce
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:14 Kaynak: DHA
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcılar, yerinde imha edildi.
Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu'nda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, patlayıcıları olay yerinde imha etti. Operasyonların ve arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
- Van
Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu
Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum
3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada