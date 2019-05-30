Van'da bulunan 2 EYP imha edildi
1 saat önce
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:49 Kaynak: DHA
VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcılar, yerinde imha edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu'nda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, patlayıcıları olay yerinde imha etti. Operasyonların ve arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.
- Van
Van'da, balık tutarken düştüğü çayda kaybolan liseli Murat'ın cansız bedenine ulaşıldı
Mağaraya sıkıştırılan teröristler böyle teslim oldu
31 Mart seçimlerini bilen şirketin başkanından çok konuşulacak İstanbul tahmini
Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan Yargı Reformu Paketi'ni açıklıyor