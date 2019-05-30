Son Dakika Haberleri: Van'da bulunan 2 EYP imha edildi
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Van'da bulunan 2 EYP imha edildi

1 saat önce

VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu.

Van'da bulunan 2 EYP imha edildi, System.String[]


VAN İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Çatak'ın Övecek Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı (EYP) bulundu. Patlayıcılar, yerinde imha edildi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çatak ilçesine bağlı Övecek Mahallesi kırsalında düzenlenen 'Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Sinan Babacan Operasyonu'nda, araziye gizlenen 2 el yapımı patlayıcı tespit edildi. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, patlayıcıları olay yerinde imha etti. Operasyonların ve arama çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

- Van
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:49 Kaynak: DHA
Güncel
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