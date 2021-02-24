Van'da bulunan Keçikıran Sor Vadisi "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi - Son Dakika

Van'ın Muradiye ilçesi sınırları içerisinde bulunan Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsü değiştirildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Keçikıran Sor Vadisi Potansiyel Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün değerlendirilmesi sonucu, söz konusu alanın kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.