Van'da buz üstünde şınav çekme cezasına soruşturma - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da buz üstünde şınav çekme cezasına soruşturma - Son Dakika

Van'da buz üstünde şınav çekme cezasına soruşturma

6 saat önce

Van'ın Başkale ilçesinde buz üstünde öğrencilere şınav çektirme cezasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Van'da buz üstünde şınav çekme cezasına soruşturma, System.String[]

Van'ın Başkale ilçesinde buz üstünde öğrencilere şınav çektirme cezasıyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında Van'ın Başkale ilçesi Albayrak Ortaokulunda beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapan öğretmenin öğrencilere buz üstünde şınav çekme cezası verdiğine dair görüntüler yayımlandığı belirtildi. Açıklamada, "Anılan haberde yer alan görüntülerin 27.12.2017 tarihine ait olduğu tespit edilmiş olup, olayla ilgili 10.02.2020 tarihinde Başkale Kaymakamlığımızca idari ve cumhuriyet savcılığı tarafından da adli soruşturma başlatılmıştır" denildi. - VAN

Başkale, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 06:35 Kaynak: İHA
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