Van'da cadde ve kaldırımlar lale ve çiçeklerle süslendi - Son Dakika
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Van'da cadde ve kaldırımlar lale ve çiçeklerle süslendi

07.05.2022 13:55
Van'da cadde ve kaldırımlar lale ve çiçeklerle süslendi

Van'da cadde ve sokaklar lale ve çiçeklerle renklendirdi.

Van'da cadde ve sokaklar lale ve çiçeklerle renklendirdi.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, havaların ısınmasıyla parklar, cadde, refüj ve kaldırımlarda yeşillendirme çalışması başlattı.

Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince Büyükşehir Belediyesi seralarında yetiştirilen 120 bin lale ve 700 bin süs bitkisi toprakla buluşturuldu.

Ekim yapılan alanlar rengarenk bir görüntüye kavuştu.

Ekipler ayrıca il genelinde peyzaj, budama ve fidan dikimi çalışmalarını sürdürüyor.

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Büyükşehir Belediyesi, Lale, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da cadde ve kaldırımlar lale ve çiçeklerle süslendi - Son Dakika


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