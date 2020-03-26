Van'da cadde ve sokaklar 17 araçla dezenfekte edildi - Son Dakika
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Van'da cadde ve sokaklar 17 araçla dezenfekte edildi

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokakları, 17 araçlık filosuyla dezenfekte etti.

Van'da cadde ve sokaklar 17 araçla dezenfekte edildi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında şehir merkezindeki cadde ve sokakları, 17 araçlık filosuyla dezenfekte etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkileyen koronavirüsün yayılımını engellemek üzere çalışmalarını artıran Van Büyükşehir Belediyesi, dezenfeksiyon çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatıyla kurulan 17 araçlık filo, kentteki ibadethanelerden okullara, parklardan toplu taşıma araçlarına kadar her yeri dezenfekte ediyor.

Vali Bilmez'in de takip ettiği çalışmalar kapsamında Cumhuriyet Caddesi Beşyol Meydanı'ndan çıkan 5 Mist Blower, 7 PLV'li ULV, 5 Akülü Atomizör Pulverizatör araç ile 100 personel Kazım Karabekir, Milli Egemenlik, Sıhke, İskele, İkinisan, Zübeyde Hanım caddelerini dezenfekte etti.

Koronavirüs tehdidine karşı ilk günden bu yana sıkı önlemler aldıklarını belirten Bilmez, virüsün yayılımını engellemek için kent sakinlerini evde kalmaları konusunda uyardı.

Salgının ortaya çıkmasıyla dezenfeksiyon yaptıklarını aktaran Bilmez, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyemiz oluşturduğu 17 araçlık filosuyla hem caddelerimizin zemin kısmını hem de üst bölgelerini ilaçlıyor. İlçe belediyelerimizle de koordineli olarak çalışıp bu hastalığı Van halkının en az hissedeceği şekilde geçirmesini hedefliyoruz. Aynı zamanda Sağlık İl Müdürlüğümüzde kentimizin girişlerinde kente gelen insanların ateşini ölçüp şüpheli gördükleri insanları hastanelerimize sevk ediyor. Bu şekilde Van'a gelen her yolcu taramadan geçmiş oluyor. Bizim buradaki amacımızda dışarıdaki virüsleri yok edip halkımızı korumaktır. Vatandaşlarımızdan isteğimiz talimatlara uyup evden çıkmamaları yönündedir. Evde kalan yaşlılarımız için bütün belediyelerimiz ve kaymakamlıklarımız seferber oldu. Vefa gruplarımız onların taleplerini karşılamaktadır. Maaşları evlerinde ödenmektedir. Vatandaşlarımızın panik yapmasına gerek yok. Sadece 112, 155 ve 156 numaralı hatlardan bize ulaşmaları yeterli."

Emin Bilmez, Koronavirüs, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 06:34 Kaynak: AA

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