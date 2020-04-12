Van'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Van'da cadde ve sokaklar boş kaldı
6 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Boş caddelerden görüntüler Polis ekiplerinin denetimlerinden denetimlerini VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Boş caddelerden görüntüler
Polis ekiplerinin denetimlerinden denetimlerini VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ana güzergahlarda denetimlerini sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 02:57 Kaynak: AA
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