Van'da cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

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Boş caddelerden görüntüler

Polis ekiplerinin denetimlerinden denetimlerini VAN - Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağının ikinci gününde de cadde ve sokaklar boş kaldı. Polis ekipleri ana güzergahlarda denetimlerini sürdürdü.