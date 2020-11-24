Van'da cadde ve sokaklar kalabalık, maskeler takılı - Son Dakika

VAN kent merkezinde yaşayanlar maske konusunda alınan tedbirlere uyarken, lokanta ve kafeler için getirilen sınırlamalar nedeniyle cedde ve sokaklarda insan yoğunluğu yaşanıyor.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliklerine gönderdiği genelgeden sonra lokanta ve restoranların sadece paket servisi yapması konusunda kentte herhangi bir sıkıntı yaşanmazken, bu durum cadde ve sokaklardaki kalabalığın artmasına neden oldu. Maske kuralına uyan vatandaşların, mesafe kuralına yeterince uymaması nedeniyle kentin çeşitli noktalarında görev yapan polis ekipleri sık sık uyarılarda bulunuyor. Valilik tarafından getirilen sigara yasağı ise vatandaşlar tarafından destekleniyor.