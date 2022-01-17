Van'da çalınan 20 bin TL değerindeki yer altı çöp konteyneri bulundu - Son Dakika

Van'da hırsızlık yapan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 31 kişi tutuklanırken, çalıntı 20 bin TL değerindeki yer altı çöp konteyneri ise bulundu.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında "hırsızlık" yapan ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde toplam 43 yıl hapis cezası bulunan ve 11 bin 840 TL para cezası almış, çeşitli suçlardan aranması olan 45 şahıs yakalanmış ve 28 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 1 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet led monitör, 5 adet demir profil parçaları, 20 bin TL değerindeki yer altı çöp konteyneri, 1 adet su pompası, 1 adet basınç kontrol cihazı, 2 adet demir korkuluk, 1 adet kıyafet ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 8 şüpheli hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 3 şahıs adli makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 23 adet dolu tüfek fişeği, 6 adet fişek, 1 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından; 2,31 gram metamfetamin maddesi, 0,78 gram eroin maddesi, 4,60 gram esrar maddesi ile 1 aranan şahıs ve toplamda 7,69 gram uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup şüpheli şahıslar hakkında gerekli işlemler yapılmıştır" denildi. - VAN