Van'da çalınan büyükbaş hayvanları jandarma buldu
1 saat önce
Muradiye ilçesinde yaylada çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Muradiye
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:31 Kaynak: AA
ilçesinde yaylada çalınan 2 büyükbaş hayvan, jandarma ekiplerince bulundu.
Topuzarpa Mahallesi yaylasında M.Y.'ye ait 2 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbar üzerine jandarma ekipleri, çevrede arama çalışması başlattı.
Kısa sürede hayvanları çalanı tespit eden ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Ekipler, M.Y.'ye ait 2 büyükbaş hayvanı ahırda buldu.
Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Ekipler, hayvanları sahibine teslim etti.
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