Camiden hırsızlık güvenlik kamerasında - Son Dakika

Hırsızlık şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kayıtlarda erkek şüphelinin elindeki makasla birinci kattaki kumbarayı açmaya çalışırken, kadının ise katları gezdiği görüldü.

Güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu camiye giren biri kadın 2 kişinin dolapları kontrol ettikten sonra girişteki yardım kutusunu kurcaladığı görüldü.

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