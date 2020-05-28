Van'da camiler cuma namazı için hazırlandı - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, Cuma ve vakit namazları için camilerde dezenfekte çalışması yaptı.



Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle başlatılan kontrollü normalleşme kapsamında yarın camilerin ibadete açılmasından önce kentteki camilerde dezenfekte çalışmayı yürüttü.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı dezenfekte ekipleri, camileri tek tek ilaçlayarak uzun zaman sonra yarın kılınacak başta Cuma namazı ve vakit namazları için hazır hale getirildi.



Kent merkezindeki büyük camiler başta olmak üzere namaz kılınacak camilerde çalışma yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Adil Allahverdi, şunları kaydetti:

"Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in talimatlarıyla camilerin ibadete açılması kararının ardından hareket geçen ekiplerimiz çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında bugün de Hz. Ömer, Ulu Cami ve Yukarı Nurşin Camilerimiz dezenfekte ediliyor. Vatandaşlarımızın daha sağlıklı bir ortamda ibadetlerini yapmaları için cami avluları başta olmak üzere camilerimizin her noktasını titizlikle ilaçlıyoruz. Bu çalışmalarımız rutin olarak ilimiz genelinde de devam edecek. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Belediye ekiplerine teşekkür eden Hz. Ömer Camii İmamı Mehmet Emin Akan, vatandaşların sağlıklı bir ortamda Cuma namazı kılmaları için yoğun çaba gösterildiğini söyledi.