Van'da camilerden sadaka kutusu çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Van'da 4 camiden sadaka kutusu ve elektronik cihazlar çaldığı güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğünde kurulan özel ekibin takibi sonucu yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 3 haftada 4 ayrı camide gerçekleşen hırsızlık olayı üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Bu kapsamda, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinde kurulan özel ekip, vatandaşların gelmediği saatlerde camilere giren şüphelinin, sadaka kutuları ile vaaz vermek için kullanılan elektronik cihazları çalma anının yansıdığı güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Polislerin sıkı takibi sonucu şüpheli E.U. çaldığı malzemelerle yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli E.U. tutuklandı.