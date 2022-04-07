Van'da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - Son Dakika
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Van'da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu

07.04.2022 11:52
Van'da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu

Van'da Meteoroloji'nin Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısının ardından sabah saatlerinde aracını çamur içinde gören vatandaşlar, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Van'da Meteoroloji'nin Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısının ardından sabah saatlerinde aracını çamur içinde gören vatandaşlar, oto yıkamacılarda yoğunluk oluşturdu.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü, Suriye kaynaklı Van için toz taşınımı uyarısında bulunmuştu. Bu çerçevede Van'da gece itibariyle etkili olan çamur şeklindeki yağış, dışarıda olan araçları çamura buladı. Sabah saatlerinde araçlarını çamur içinde bulan vatandaşlar ise şaşkınlık yaşadı. Aracını çamur içinde gören vatandaşlar, çamurun aracın kaportasına zarar verdiği düşüncesiyle oto yıkamacıların yolunu tuttu. Oto yıkamacılarda ise çamur şeklindeki yağıştan kaynaklı uzun kuyruklar oluştu.

"SABAHTAN 50 ARAÇ YIKADIM"

Sabah saatlerinde araçlardaki çamuru fark ettiğini ifade eden oto yıkamacı vatandaş, sabah 08.00 sıralarından bu yana durmadan araç yıkadığını belirtti. Oto yıkamacı, şu ana kadar yaklaşık 50 araç yıkadığını ve akşama kadar bu sayının artacağını kaydetti.

Oto yıkamacılara gelen vatandaşlar ise araçlarını çamur içinde gördüklerinde şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, Suriye kaynaklı bir toz bulutunun geleceği haberini aldıklarını, ancak bu şekilde bir yağış beklemediklerini söyledi.

ÇAMUR ŞEKLİNDE YAĞIŞ DEVAM EDECEK

Öte yandan Meteoroloji, Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olmasına bağlı olarak görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusundaki uyarısını yeniledi.

(Yılmaz Sönmez-İHA)

Van'da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu
Van'da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu

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Meteoroloji, Tragger, Suriye, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da çamur yağdı: araçlar oto yıkamada kuyruk oldu - Son Dakika


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