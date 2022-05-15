Van'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika
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Van'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

15.05.2022 10:06
Van'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı

Van'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Van'ın Özalp ilçesinde çamura saplanan inek, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Çubuklu Mahallesi yakınlarındaki çimenlik alanda otlayan Fesih İzbelek'e ait inek bataklığa saplandı.

İneği battığı yerden kurtaramayan İzbelek'in yardım talebi üzerine bölgeye gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, ineği kepçeye bağlanan halatla bulunduğu yerden çıkardı.

İzbelek, yardımlarından dolayı belediye ekiplerine teşekkür etti.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da çamura saplanan ineği belediye ekipleri kurtardı - Son Dakika


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