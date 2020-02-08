Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü - Son Dakika

Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

6 saat önce

Van-Çatak kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntü Kara yolunda araçların ilerlemesinden görüntü Sürücü Mehmet Pamuk'un konuşması Görentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar AA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsu Görentaş Karakolunda bekletilen...

Van- Çatak kara yolundaki tipi ve olumsuz hava şartlarından görüntü

Kara yolunda araçların ilerlemesinden görüntü

Sürücü Mehmet Pamuk'un konuşması

Görentaş Karakolundan bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar

AA Muhabiri Sayim Harmancı'nın anonsu

Görentaş Karakolunda bekletilen arama kurtarma ekiplerine ait araçlar VAN - Van- Bahçesaray kara yolunda çığ düşen bölgede, teknik ekiplerin yapacağı değerlendirme sonucuna göre arama kurtarma çalışmalarının yeniden başlatılıp, başlatılmayacağına karar verileceği bildirildi.

Van'da can güvenliği nedeniyle trafiğe kapatılan yola çığ düştü

Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.02.2020 12:19 Kaynak: AA
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