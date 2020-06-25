Van'da canlı hayvan pazarı açıldı; pazarlıklar mesafeli - Son Dakika

Van'da canlı hayvan pazarı açıldı; pazarlıklar mesafeli

VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 21 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarı, normalleşme sürecinde yeniden faaliyete geçti.

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VAN'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 21 Mart'ta kapatılan canlı hayvan pazarı, normalleşme sürecinde yeniden faaliyete geçti. Pandemi nedeniyle girişlerde ateş ölçümü yapılırken, maskesiz gelenlere de maske dağıtılıyor. Geleneksel hale gelen pazarlık da elle değil, soplarla sosyal mesafe kuralına uyularak yapılıyor.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle uygulanan tedbirler kapsamında, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı 32 bin metrekare alanda bulunan, Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Pazarı, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Mart'ta geçici olarak kapatıldı. Canlı Hayvan Pazarı, yeni normalleşme sürecinde kontrollü sosyal hayata geçiş kapsamında tekrar hizmete açıldı. Canlı Hayvan Pazarı'na gelenler, ateşleri ölçülerek alana alınırken, maskesiz olanlara da maske temini yapılıyor. Ekipler ayrıca vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürekli anonslar yaparak uyarıyor.

'PAZARLIĞI SOPALARLA YAPIYORUZ'

Hayvancılık bakımında Türkiye'de önemli bir yere sahip olan Van'da Kurban Bayramı öncesi Canlı Hayvan Pazarı'nın açılması besicileri sevindirdi. Vatandaşlar da almak istedikleri hayvanların pazarlığını sosyal mesafe kuralına uyarak uzaktan yapmaya çalışsa da buna uymayanların olduğu da görüldü. Besicilerden biri, "Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kuralına uymaya çalışıyoruz. Pazarlığımızı da uzaktan bazen de sopalarla yapmaya çalışıyoruz. Umarız bu hastalık biter eski günlerimize döneriz" diye konuştu.

'VATANDAŞLARIMIZIN KENDİ SAĞLIKLARI İÇİN BİZE YARDIMCI OLMASI GEREK'

Van Büyükşehir Belediyesi İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Adnan Ergenç, canlı hayvan pazarının 7 bin metrekaresi kapalı, toplam 32 bin 400 metrekare alan üzerinde hizmet veren bir yer olduğunu söyledi.  Ergenç, 2018 yılında bu alanın inşaatına başlandığını ve DAP desteli bir proje ile bu alanın 2019 yılından bu yana hizmet verdiğini belirterek şöyle konuştu:

"Tabi eksiklikleri var. Ama bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Alanımız 200 büyükbaş, 2 bin küçükbaş kapasiteli bir alan. Pandemi nedeniyle Türkiye geneli bir kapanma yaşandı. Bir hafta önce de gerekli dezenfektan ve ilaçlama çalışmalarının yapılmasının ardından açıldı. Tabi vatandaşların girişte ateşleri ölçülüyor ve maskeler dağıtılıyor. Saha içindeki görevli arkadaşlarımızla birlikte sosyal mesafeye dikkat edilmesi konusunda uyarılıyor ve anonslar yapılıyor. Çok fazla uyarılar yapıyoruz ama yine de uymayanlar oluyor. Fakat uyulması için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın hissi davranmaları gerekiyor. Kendi sıhhatleri için bize yardımcı olmaları gerekiyor. Ama çok zorlanıyoruz. Yine de biz tedbiri elden bırakmıyoruz."


Koronavirüs, 21 Mart, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:57 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da canlı hayvan pazarı açıldı; pazarlıklar mesafeli - Son Dakika

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