Van'da canlı hayvan pazarı kapatıldı - Son Dakika

VAN Büyükşehir Belediyesi'ne ait canlı hayvan pazarı koronavirüs salgını nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği koronavirüs salgınından ötürü canlı hayvan pazarının kapatılmasına karar verdi. Alınan kararda "Vatandaşlarımızı koruma ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla insanların toplu olarak bulundukları veya bulunabilecekleri canlı hayvan pazarının 21.03.2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.