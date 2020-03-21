Van'da canlı hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da canlı hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı - Son Dakika

Van'da canlı hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesinin canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Van'da canlı hayvan pazarı Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapatıldı, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesinin canlı hayvan pazarı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddesi gereği, Kovid-19 salgını nedeniyle canlı hayvan pazarının geçici olarak kapatılmasına karar verdi.

Kurul, vatandaşları koruma ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla insanların toplu olarak bulundukları veya bulunabilecekleri canlı hayvan pazarının bugünden itibaren geçici olarak kapatılmasını kararlaştırdı.

Emin Bilmez, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:14 Kaynak: AA

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