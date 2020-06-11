Van'da canlı hayvan pazarı yeniden açılacak - Son Dakika

Van'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarının kısa süre içinde yeniden açılması planlanıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 21 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan canlı hayvan pazarı yeniden açılıyor.

Normalleşme süreciyle bölgenin en büyük canlı hayvan pazarı olan Bostaniçi Mahallesi'ndeki Canlı Hayvan Pazarının içindeki demir korkuluklar yeni düzene göre ayarlandı.



Van Büyükşehir Belediyesi İşletme İştirakler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından dezenfeksiyonu yapılan pazarın açılış için hazır hale getirildi.