Van'da canlı hayvan pazarının yolu asfaltlanıyor - Son Dakika

Van Büyükşehir Belediyesi, kurban bayramı öncesi yoğunluğun yaşandığı canlı hayvan pazarı yolunda yenileme çalışması başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentteki yolların yapım, bakım ve onarımına ilişkin projeler devam ediyor.

Bu kapsamda, ağır geçen kış mevsiminin ardından vatandaşların talebi üzerine canlı hayvan pazarının yolunun yenilenmesine başlandı.

Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri, canlı hayvan pazarı güzergahındaki yolda söküm çalışması yapıyor. Bu işlemin tamamlanmasından sonra dolgu, stabilize ve asfalt çalışması yapılacak.

Kısa süre içerisinde tamamlanması planlanan çalışma ile yaklaşık 1200 metrelik yolun 18 metre genişliğinde asfaltlanarak daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.