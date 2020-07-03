Van'da cansız bedeni çayın kenarında bulunan Melek'in cenazesi defnedildi - Son Dakika

Van'da cansız bedeni çayın kenarında bulunan Melek'in cenazesi defnedildi

Van'ın Erciş ilçesinde bir gün sonra çayın kenarında cansız bedenine ulaşılan çocuğun cenazesi toprağa verildi.

Van'ın Erciş ilçesinde bir gün sonra çayın kenarında cansız bedenine ulaşılan çocuğun cenazesi toprağa verildi.

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Ekipler tarafından yapılan aramada bir gün sonra çayın kenarında bulunan 2 yaşındaki Melek Memiş'in cansız bedeni, otopsi için Van Adli Tıp Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Melek'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ilçeye getirilerek, Seyit Muhammet Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Olay

Van'ın Erciş ilçesinde dün kaybolduğu ihbarında bulunulan 2 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşılmıştı.

Yeşilova Mahallesi'nde dün kızı Melek'ten haber alamayan Yücel Memiş'in ihbarı üzerine başlatılan arama çalışmalarına sabah saatlerinden itibaren devam edilmişti.

Küçük kızın evin önünden geçen çaya düşmüş olabileceği ihtimali üzerine jandarma, emniyet ve AFAD ekipleri, karadan ve su yüzeyinde, dalgıç polisler de çayın zemininde arama yapmıştı.

Ekiplerin çalışması sonucu Melek'in cansız bedeni, evine 10 kilometre uzaklıkta çayın kenarında bulunmuştu.

Erciş, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da cansız bedeni çayın kenarında bulunan Melek'in cenazesi defnedildi - Son Dakika

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