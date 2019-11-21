Son Dakika Haberleri: Van'da çatı yangını
Son Dakika 3. Sayfa Van'da çatı yangını - Son Dakika

Van'da çatı yangını

6 saat önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'da çatı yangını, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu içesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle ivedi şekilde olay yerine intikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. - VAN

İpekyolu, İtfaiye, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 12:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Camide önce dua edip, ardından yardım kutusundaki paraları çalan hırsızlar tutuklandı
Talihsiz adam, eşinin cansız bedeniyle 2 gün yaşadı Bayburt'ta bir evde çıkan yangında 3 kişi yanarak can verdi Asker konvoyu yine ortalığı birbirine kattı! Tünelde havaya ateş açtılar

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.11.2019 18:44:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da çatı yangını
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]