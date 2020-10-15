Son dakika haberleri: - Van'da çatı yangını - Son Dakika

- Van'da çatı yangını

VAN - Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu.

Alınan bilgilere göre yangın, ilçenin Ermişler Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı bir evin çatısında çıkan yangın korkuya neden oldu. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, maddi hasar meydana geldi.