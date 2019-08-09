Van'da çay kutularından kaçak sigara çıktı
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VAN'da jandarmanın yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta çay kutuları içerisinde gizlenen 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:24 Kaynak: DHA
VAN'da jandarmanın yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta çay kutuları içerisinde gizlenen 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Van- Erciş
karayolunda yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, çay kutuları içerisinde gizlenmiş 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
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