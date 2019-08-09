Son Dakika Haberleri: Van'da çay kutularından kaçak sigara çıktı
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Van'da çay kutularından kaçak sigara çıktı

41 dakika önce

VAN'da jandarmanın yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta çay kutuları içerisinde gizlenen 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Van'da çay kutularından kaçak sigara çıktı, System.String[]
VAN'da jandarmanın yol kontrolü sırasında, şüphe üzerine durdurulan araçta çay kutuları içerisinde gizlenen 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Van- Erciş karayolunda yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine durdurdukları araçta arama yaptı. Aramada, çay kutuları içerisinde gizlenmiş 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.


Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 09:24 Kaynak: DHA
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