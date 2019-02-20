Van'da Cem Adrian Rüzgarı
2 saat önce
Van'da düzenlenen Cem Adrian konseri, büyük ilgi gördü.
Van
'da düzenlenen Cem Adrian
konseri, büyük ilgi gördü.
Bir otelde düzenlenen Cem Adrian konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar, Cem Adrian'ın seslendirdiği şarkılarla zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Konserde konuşan sanatçı Cem Adrian, vatandaşların yoğun ilgisinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Bu salonda defalarca konser verdik, ama daha önce hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.
Vatandaşlar ise, Cem Adrian'ı çok sevdiklerini dile getirerek, Van'da bu tür organizasyonların sürekli düzenlenmesi gerektiğini, bu anlamda konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 10:02 Kaynak: İHA
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