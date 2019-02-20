Son Dakika Haberleri: Van'da Cem Adrian Rüzgarı

Van'da Cem Adrian Rüzgarı

45 dakika önce

Van'da Cem Adrian rüzgarıVAN - Van'da düzenlenen Cem Adrian konseri, büyük ilgi gördü.

Van'da Cem Adrian Rüzgarı, System.String[]
Van'da Cem Adrian rüzgarı

VAN - Van'da düzenlenen Cem Adrian konseri, büyük ilgi gördü.
Bir otelde düzenlenen Cem Adrian konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Salonu hınca hınç dolduran vatandaşlar, Cem Adrian'ın seslendirdiği şarkılarla zaman zaman duygusal anlar yaşadı. Konserde konuşan sanatçı Cem Adrian, vatandaşların yoğun ilgisinin mutluluk verici olduğunu ifade ederek, "Bu salonda defalarca konser verdik, ama daha önce hiç bu kadar kalabalık görmemiştim. Burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.
Vatandaşlar ise, Cem Adrian'ı çok sevdiklerini dile getirerek, Van'da bu tür organizasyonların sürekli düzenlenmesi gerektiğini, bu anlamda konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:45 Kaynak: İHA

Yerel
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