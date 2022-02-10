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Van'da cep telefonu gasbeden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Van'da cep telefonu gasbeden 2 şüpheli yakalandı

10.02.2022 11:24
Van'da cep telefonu gasbeden 2 şüpheli yakalandı

Van'da alıkoydukları kişinin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli yakalandı, telefon sahibine teslim edildi.

Van'da alıkoydukları kişinin cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli yakalandı, telefon sahibine teslim edildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tuşba ilçesinde bir kişiyi darbederek cep telefonunu çalan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ve saha çalışması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Çalınan telefonu sahibine teslim edildi, şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.

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Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da cep telefonu gasbeden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da cep telefonu gasbeden 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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