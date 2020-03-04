Van'da cep telefonu gasbeden şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van'da cep telefonu gasbeden şüpheli tutuklandı

12 dakika önce

Van'ın İpekyolu ilçesinde cep telefonu gasbeden şüpheli tutuklandı.

Van'da cep telefonu gasbeden şüpheli tutuklandı, System.String[]

Van'ın İpekyolu ilçesinde cep telefonu gasbeden şüpheli tutuklandı.


Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, B.K.'nin Serhat Mahallesi'ndeki evine giderken silahlı birinin telefonunu gasbettiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüpheli S.Ş'yi gözaltına aldı.


Emniyetteki ifadesinde cep telefonu ve paraya ihtiyacı olduğunu söyleyen S.Ş, sokakta yalnız yürüyen B.K'yi bir süre takip ettikten sonra silahla tehdit ederek telefonunu aldığını itiraf etti.


Üzerinde gasp ettiği telefon, tabanca ve 15 fişek bulunan S.Ş, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

İpekyolu, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:30 Kaynak: AA
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