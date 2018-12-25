Van'da Cep Telefonu Kaçakçılığı
1 saat önce
Van'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Van
'da polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İpekyolu
ilçesi Hatuniye Mahallesi Burhanettin Rabani Sokak üzerindeki bir ikamette arama yapıldığı belirtildi. Aramada, toplam 44 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, N.E. isimli şahıs hakkında ise işlem yapıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:15 Kaynak: İHA
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