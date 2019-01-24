Son Dakika Haberleri: Van'da Cep Telefonu Kaçakçılığı

Van'da Cep Telefonu Kaçakçılığı

57 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van'da Cep Telefonu Kaçakçılığı, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi Düzyol 12. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili S.A. isimli şahıs hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:53 Kaynak: İHA

Polis, Tuşba, Van, 3. Sayfa
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