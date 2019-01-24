Van'da Cep Telefonu Kaçakçılığı
57 dakika önce
Van'ın Tuşba ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Van
'ın Tuşba
ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince; Tuşba ilçesi Seyrantepe Mahallesi
Düzyol 12. Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir iş yerinde arama yapıldığı belirtildi. Aramada toplam 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirilirken, olayla ilgili S.A. isimli şahıs hakkında ise "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet Etmek" suçundan işlem yapıldı. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:53 Kaynak: İHA
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