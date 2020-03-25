Van'da cep telefonu ve para gasbeden iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van'ın İpekyolu ilçesinde girdikleri evde, yurda yasa dışı yollarla giren iki Afganistan uyruklu sığınmacının cep telefonu ve paralarını gasbeden iki şüpheli tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri, Afganistan uyruklu Y.N'nin; Almanya'ya gitmek için anlaştıkları kişilerce yerleştirildikleri eve gelen iki kişi tarafından gasbedildikleri ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen M.B. ile F.S, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.