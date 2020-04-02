Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor - Son Dakika

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor

6 saat önce

Van'ın Muradiye ilçesinde, kaymakamlığın desteğiyle bir araya gelen ve terzilik deneyimi olan çeşitli mesleklerden 20 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında maske üreterek kurumların ihtiyacını karşılıyor.

Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor, System.String[]

Van'ın Muradiye ilçesinde, kaymakamlığın desteğiyle bir araya gelen ve terzilik deneyimi olan çeşitli mesleklerden 20 gönüllü, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında maske üreterek kurumların ihtiyacını karşılıyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi ile Aile Destek Merkezindeki sınıfları atölyeye dönüştüren, aralarında güvenlik korucusu, esnaf, eğitmen, terzi ve ev kadınlarının bulunduğu gönüllüler, salgın nedeniyle artan ihtiyacı karşılamak için maske üretimine başladı.

Kaymakamlığın desteğiyle temin edilen malzemelerle üretilen maskeler, Van'daki Nene Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 240 derecelik buhar kazanlarında sterilize edildikten sonra sağlık çalışanlarına, askerlere, polis memurlarına ve ihtiyaç duyulan kurumlara dağıtılıyor.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin de çalışmalar sırasında kendilerini korumaları gerektiğini, bu amaçla çalışma başlattıklarını söyledi.

"Devlet millet dayanışmasının güzel bir örneği"

Personellerin maske ihtiyacının karşılanması amacıyla üretime başladıklarını kaydeden Savar, şöyle konuştu:

"Başlattığımız bu çalışma bizi memnun eden sosyal dayanışma faaliyetine dönüştü. Maske üretimine başladığımızda iki personelimiz çalışırken ilçemizde görev yapan ve mesleği terzilik olan güvenlik korucuları arkadaşlarımız da atölyede gönüllü olarak çalışmak istediklerini belirtti. Bu gönüllülük daha büyüyerek terzilik yapan esnafımızın 'biz de destek olmak istiyoruz' demesiyle daha güzel bir boyuta ulaştı. İlçemizde bu sosyal dayanışma, millet-devlet kaynaşmasına güzel bir örnek olmuştur. İnsanlarımızın bu zor zamanlarda bir araya gelmesi ve emeklerini hiçbir karşılık beklemeden ortaya koyması, takdire şayan bir davranış. Bu çalışmaya emek veren kurumlarımıza, güvenlik korucularımıza ve esnafımıza şükranlarımı sunuyorum."

"İhtiyacı olan kurumlara dağıtılıyor"

Muradiye Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu ise Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Savar'ın desteğiyle koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla maske ürettiklerini belirtti.

İlk etapta Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde görevli eğitmenlerle çalışma başlattıklarını anlatan Zorlu, çalışmadan haberdar olan güvenlik korucuları, ev kadınları ve terzilerin de projeye dahil olmak istediğini dile getirdi.

Gönüllülük esasına dayanan çalışmada, artan maske ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını aktaran Zorlu, şöyle konuştu:

"20 gönüllümüz 'biz de bu işin içinde varız' diyerek güvenlik güçlerimize, sağlık çalışanlarımıza ve ailelerin ihtiyaçlarını karşılayan Vefa ekiplerine maske üretiyor. Hazırlanan maskeler Van'da 240 derecelik buhar kazanlarında sterilize edildikten sonra ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtılıyor. Bu süreçte elimizden geldiği kadar devletimizin yanında yer alarak verilen mücadeleye katkı sağlamak istiyoruz."

Terzilik yapan Nazime Çelik de gönüllü olarak çalışmaya katıldığını bildirerek, "Ücret almadan burada maske üretiyoruz. Çocuklarım uzaktan eğitime katıldığı için kumaşları eve götürerek dikiyorum. Ailem de bu konuda bana destek veriyor. Ülkemiz zor günlerden geçiyor. Biz de elimizden geldiğince destek sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Halk Eğitimi Merkezi, Muradiye, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 01:46 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TESK Başkanı Palandöken: Esnafa 10 bin TL geri ödemesiz destek verin
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı
Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı Arda Turan, 5 milyon dolara villa satın aldı         
20:00
Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı Manchester City, Ozan Kabak'a kancayı taktı         
19:45
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Test sayısına oranla pozitif vaka sayımız azaldı         
19:31
Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı Son Dakika: Koronavirüs Türkiye'de 356 can aldı, vaka sayısı 18 bini aştı         
19:30
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 13 bin 915'e yükseldi         
19:11
Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı Son Dakika: Dünya genelinde yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 50 bini aştı         
18:56
Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi Seren Serengil'in yabancı uyruklu yardımcısını koronavirüs nedeniyle darp edip ormana attığı iddia edildi         
18:48
Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak Bakan Kasapoğlu'ndan federasyon ve kulüplere koronavirüs uyarıları: Herkes ayağını yorganına göre uzatacak         
18:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin sağlık altyapısı pek çok ülkeye göre oldukça iyi durumdadır         
18:23
Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu Türkiye'de iyileşmiş hasta kanıyla koronavirüs tedavisine ne zaman başlanacağı belli oldu         
18:22
Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar Ticaret Bakanlığı tek tek açıkladı! İşte haksız fiyat artışı yapan firmalar ve aldıkları cezalar         
17:48
Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir Rüştü Reçber'in sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi: Hastamızın durumu daha iyiye gitmektedir         
17:47
Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı Hatay'da 5 kişinin ölüme neden olan tırın uygulama noktasına daldığı anların görüntüsü çıktı         
17:31
Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı Kıbrıs Rum kesiminde Kovid-19'lu annenin dünyaya getirdiği bebeğin testi negatif çıktı         
17:30
Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler Barcelona'dan sonra Atletico Madrid'de de futbolcular, maaşlarında yüzde 70 indirime gittiler         
17:28
Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir Beyaz Saray'ın açıkladığı olası ölüm vakaları korkuttu: 2 milyondan fazla kişi hayatını kaybedebilir         
17:28
Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı Abdülkadir Ömür, maaşının yarısını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı         
17:28
Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, Milli Dayanışma Kampanyası'na 100 milyon lira bağış yaptı         
17:12
Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı Virüse aldırış etmeden cinsel ilişki partisi düzenleyen gruba polis baskın yaptı         
17:09
Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD'de bir günde koronavirüsten 1047 kişi hayatını kaybetti         
17:04
"Rüştü Reçber yoğun bakımda" iddialarına eşinden yalanlama geldi         
17:03
Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi? Türkmenistan'da şu ana kadar Kovid-19 vakası görülmedi! İşin sırrı üzerlik bitkisi mi?         
17:00
Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız Son Dakika: Erdoğan'dan belediye başkanlarına talimat: Geçim sıkıntısı yaşayan vatandaşlarımızı asla yalnız bırakmamalıyız         
16:52
Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın Serdar Ortaç'ın virüs paylaşımı Demet Akalın'ı kızdırdı: Boş yapmayın         
16:36
ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı ABD'de bir lüks yolcu gemisinde daha koronavirüs salgınına rastlandı         
16:33
Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı Annesini kemerle boğarak öldüren şahsın, şizofren hastası olduğu ortaya çıktı         
16:30
Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın Koronavirüs hastası, hastane odasından ağlayarak yalvardı: Evde kalın         
16:27
Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü Virüsten ölen 56 yaşındaki adam, ölmeden dakikalar önce bir gence tükürdü         
16:21
Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun vefat haberi Bakan Koca'ya toplantıdan 15 dakika önce verilmiş         
16:16
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüs etkisiyle tarihi rekor kırdı         
16:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2020 20:17:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da çeşitli mesleklerden gönüllülerin ürettiği maskeler kurumlara dağıtılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]