Van'da çeşitli suçlardan 25 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan 25 kişi tutuklandı

16.05.2022 09:54
Van'da çeşitli suçlardan 25 kişi tutuklandı

Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı.

Van'da çeşitli suçlardan aranan 25 kişi tutuklandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 9-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 72 yıl hapis cezası bulunan 34 şahıs yakalanmış, 24 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 5 adet akü ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 2 adet fişek, 11 adet kurusıkı fişek, 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Motosikletli Yunus Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 1 adet tabanca, 14 adet fişek, 5 adet cep telefonu ele geçirilmiştir. Şahıslar hakkında gerekli yasal işlemlere başlanılmıştır" denildi. - VAN

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da çeşitli suçlardan 25 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da çeşitli suçlardan 25 kişi tutuklandı - Son Dakika
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