Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

09.05.2022 10:34
Van'da çeşitli suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu farklı suçlardan aranan 10 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekiplerce, geçen hafta şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen adreslerde yapılan aramalarda 15 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler arasında, haklarında toplamda 12 yıl hapis cezası bulunan 5 kişi tutuklandı.

Ayrıca, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüphelinden 5'i tutuklandı.

Operasyonlarda 3 tabanca, av tüfeği, muşta ve bıçak ele geçirildi.

Motosikletli Yunus timlerinin yaptığı çalışmalarda ise aranan 2 kişi gözaltına alındı.???????

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Polis, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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