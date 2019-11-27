Son Dakika Haberleri: Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı - Son Dakika

Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı

6 saat önce

Van'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası kararı bulunan 12 kişi yakalandı.

Van'da çeşitli suçlardan aranan 12 kişi yakalandı, System.String[]

Van'da çeşitli suçlardan aranan ve haklarında hapis cezası kararı bulunan 12 kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Asayiş Şubesi ekiplerinin kentte meydana gelen uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yağma, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve tutuklu veya hükümlünün kaçması olaylarıyla ilgili çalışma yürüttüğü bildirildi.

Bu kapsamda, olaylara karıştığı tespit edilen ve haklarında hapis cezası kararı bulunan 12 kişinin, 26 Kasım'da düzenlenen operasyonlarda yakalandığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlünün kaçması ve uyuşturucu ticareti suçundan 18 yıl 9 ay cezası bulunan R.Ş, uyuşturucu ticareti ve suç eşyası satın alma suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ile 133 bin 320 lira adli para cezası bulunan İ.D, terör örgütlerinin adını kullanarak tehdit ve hırsızlık suçundan 7 yıl 1 ay hapis cezası bulunan R.T, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan M.G, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezası bulunan E.S, çekle karşılıksız işlem yapma, hırsızlık ve tutuklu veya hükümlünün kaçması suçlarından 9 yıl 8 ay cezaları bulunan A.E, V.G, S.B. ile A.T, yaralama suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan D.T. ile nitelikli yağma suçundan aranan S.M. ve hırsızlık suçundan aranan İ.K. gözaltına alınmış, akabinde adli mercilere teslim edilmiştir."

Uyuşturucu Ticareti, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:18 Kaynak: AA
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