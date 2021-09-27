Van'da çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı - Son Dakika

Van'da çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunduğu gerekçesiyle yakalanan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, 19-26 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonlarda, şüphelilerin bulunduğu değerlendirilen farklı adreslerde yapılan aramalarda 14 kişi gözaltına alındı.

?Şüphelilerden, haklarında toplamda 14 yıl hapis cezası bulunan 5'i tutuklandı.

Ayrıca, hırsızlık suçundan gözaltına alınan 5 şüpheli hakkında da cezai işlem yapıldı, çalınan malzemeler sahiplerine teslim edildi.

Operasyonlarda tabanca, bıçak, muşta ve 7 fişek ele geçirildi.